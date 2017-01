Normalerweise gibt es im Netz ja immer rund um Weihnachten und Neujahr zahlreiche Verkaufsaktionen mit dicken Rabatten. Solltet ihr diese verpasst haben, lockt nun der Humble Store mit einem Winter Sale.

Die neue Verkaufsaktion im Humble Store läuft bis zum 30. Januar und bietet euch auf ausgewählte Titel Rabatte von bis zu 85 Prozent auf den regulären Verkaufspreis. Eine Ausnahmeist hier Chivalry: Medieval Warfare, das gar 90 Prozent rabattiert wurde und so nur 1,69 Euro kostet.

Ungeachtet dessen sind durchaus auch einige interessante Deals dabei, darunter beispielsweise:

Wer Hitman, Thief, Tomb Raider, Deux Ex und Just Cause nicht ganz schlecht findet, der kann sich auch das Bundle Eidos Anthology mit 34 Spielen samt DLC-Paketen mit einem Rabatt von 75 Prozent sichern. Auch andere Publisher wie Activision, THQ Nordic, Bandai Namco, Codemasters, Square Enix, Telltale oder Deep Silver sind mit mehreren Titeln vertreten. Ein Blick lohnt sich hier auf der offiziellen Webseite des Humble Store.