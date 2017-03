Weniger Förderung für Spieleentwickler in den USA?

Der Präsident der vereinigen Staaten von Amerika hat seinen Haushaltsplan für 2018 vorgestellt, der möglicherweise Einfluss auf die Videospielindustrie hat.

Möglicherweise werden den beiden Stiftungen für Kunst und Geisteswissenschaften in den USA, der NEA sowie der NEH, im kommenden Jahr die Förderungen gestrichen. US-Präsident Donald Trump stellte in dieser Woche die erste Vorlage seines Haushaltsplan vor, der auch Kürzungen im Bereich der Schulbildung, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Landwirtschaft vorsieht.

Aktuell stehen der NEA sowie der NEH jährlich 300 Millionen US-Dollar an staatlichen Fördermittel zur Verfügung, die mit dem kommenden Plan laut der New York Times komplett eingestampft werden würden. Dadurch würden auch 1,8 Millionen US-Dollar wegfallen, die laut Kotaku von der NEH in die Videospielbranche investiert wurden. Gerade kleinere Studios und Indie-Entwickler könnten durch diese Kürzungen betroffen sein.

Allerdings muss an dieser Stelle gesagt werden, dass der Haushaltsplan lediglich vorgestellt wurde und noch keine beschlossene Sache ist. Bis dahin können beide Stiftungen weitermachen wie zuvor. Eine Sprecherin der NEA teilte Kotaku mit, dass der Arbeitsablauf in diesem Jahr unverändert bleibe.