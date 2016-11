Mit Beschluss des Deutschen Bundestages soll ab 2017 das weltweit größte Archiv für Computer- und Videospiele geschaffen werden. Als Standort hat man sich für Berlin entschieden.

Die Bundesregierung stellt ab 2017 die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung, um die weltweit größte Sammlung an Computerspielen zu schaffen. Dafür wird das Archiv der USK, des Computerspielemuseums, des Zentrums für Computerspielforschung der Universität Potsdam (DIGAREC) sowie der Zentral- und Landesbibliothek Berlin zusammengelegt.

Nachdem die Sammlungen in zwei Stufen zusammengeführt wurden, soll sie insgesamt über 50.000 Computer- und Videospiele umfassen - so viele wie weltweit nirgendwo sonst. Mit dem Beschluss bestätigt der Bundestag übrigens auch die Rolle von Computerspielen als Kulturgut. Archiviert wird die Software in den Räumen der Alten Münze in Berlin, sofern es nach dem Willen der SPD- und CDU-Abgeordneten geht.

Initiiert wurde das Vorhaben von der USK, dem Computerspielemuseum, dem DIGAREC und der Stiftung Digitale Spielekultur. "Wir freuen uns über dieses wichtige Zeichen des Deutschen Bundestages für die Bewahrung digitaler Spiele als wichtiges Kulturgut und danken insbesondere dem Haushaltsausschuss für sein Engagement", so die vier Beteiligten in einer gemeinsamen Stellungnahme. Verantwortlich für die Koordination soll die Stiftung Digitale Spielekultur sein.