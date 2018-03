Wer leidenschaftlich gerne spielt, weiß auch die Vorzüge eines guten Sounds zu schätzen. Denn was nützt eine hyperrealistische Grafik, wenn der Sound aus zwei winzig kleinen Lautsprechern dringt? Für richtige Virtual Reality braucht es mehr: Um vollständig in das Spiel eintauchen zu können, braucht es auch den optimalen Sound. Welches Zubehör dafür benötigt wird und wie der Aufbau gelingt:

©AdultsOnlyMinecraft (CC0 1.0) pixabay.com

E-Sports und Headsets

Viele Gamer setzen aus Gewohnheit auf Headsets. Für E-Sports sind bequeme Kopfhörer mit Mikrophon auch eine praktische Möglichkeit. Neben der direkten Nähe des Sounds zum Ohr kann über das Mikro auch noch mit den Teamkameraden kommuniziert werden, was besonders in Spielen wie Dota 2 oder Counter-Strike das Zusammenspiel verbessert. Außerdem liegt der Sound ausschließlich auf den Kopfhörern - das kann auch für mobiles Gamen mit dem Laptop von Vorteil sein.

Es gibt jedoch auch Nachteile dieses Tools: Tür- oder Telefonklingeln geht völlig unter und, eingesaugt in der Welt des Games, vergehen schnell mal viele Stunden. Das Kabel kann ebenfalls von Zeit zu Zeit nervig werden, wenn der Mausarm sich beispielsweise darin verheddert und genau in dem Moment ein Headshot kassiert wird. Außerdem wird es mit der Zeit ganz schön heiß unter den dicken Polstern.

5.1-System

Die Alternative stellt ein Sound-System dar. Für richtig guten Sound und ein möglichst realistisches Spielerlebnis eignet sich vor allem ein 5.1-System. Durch den Surround-Sound können alle Räume des Spielfelds abgedeckt werden, also werden auch Monster gehört, die hinter dem Spieler-Ich auftauchen - das formt ein realistisches Spielerlebnis.

Dazu gehört auch ein Subwoofer, der die Bässe gut rüberbringt und nicht den restlichen Sound überlagert. Ein qualitativ hochwertiges Gerät hat seinen Preis, ist dann jedoch vielfältig nutzbar. Denn ein solides 5.1-System mit Subwoofer kann nicht nur zum Zocken verwendet werden, sondern bedient auch Heimkino-Liebhaber – denn auch beim Filmschauen ist Surround-Sound für echtes Feeling zentral.

Weil es eine größere Investition ist, sollte eine gründliche Recherche unternommen werden. Auf de.subwoofer.net gibt es Testergebnisse, Kaufberatung und mehr Informationen zu Ausstattungsmerkmalen auf die für PC-Subwoofer geachtet werden sollte. Heute sind die meisten Soundkarten echte Allrounder und mit den modernen Systemen kompatibel, so dass der Subwoofer meistens die größte Investition ist. Steht alles erst einmal so wie es soll, bleibt ein solides Sound-System für mehrere Jahre erhalten und trägt zur Spielqualität bei.

©Schoggimousse (CC0 1.0) pixabay.com

Der optimale Aufbau

Aufbau und Einstellung des Sound-Systems hängen stark vom Raum ab, so dass natürlich jeweils geschaut werden muss, wie genau sich die Vorgaben umsetzen lassen. Die wichtigsten Eckdaten dazu hier:

Frontal zum Gamer auf der Null-Grad-Achse sollte der Center-Lautsprecher aufgestellt werden.

Die beiden Front-Speaker werden dann ausgehend davon im 30-Grad-Winkel aufgestellt, also links und rechts des Bildschirms.

Die hinteren Lautsprecher, die für den Surround-Sound sorgen, sollten dann im 110-Grad-Winkel zur Blickachse stehen, also etwas hinter dem Kopf auf das Ohr ausgerichtet. Dadurch kommt das Biest in den Nacken.

Der Subwoofer, zuständig für die tiefen Töne, kann prinzipiell ortsunabhängig aufgestellt werden. Dennoch sollte darauf geachtet werden, dass die Ausbreitung des Schalls nicht von Hindernissen zurückgehalten wird, durch Zimmerecken Dröhnen verursacht oder dafür sorgt, dass dem unteren Nachbarn der Putz von der Decke kommt.

Es gibt auch verschiedene Einstellungsoptionen, so dass der Sound für das Gaming-Erlebnis optimiert wird. Steht das Setup, funktioniert es genauso gut als Heimkino. Die angegebenen Informationen sind auch unabhängig davon, ob an der Konsole oder dem PC gedaddelt wird. So lange die Ausrichtung stimmt, sorgen beide Optionen für Surround-Sound. Ein weiterer Vorteil, den das Soundanlagen-Upgrade mit sich bringt: Auch die Musikqualität stimmt, so dass für die nächste Party bereits der Sound stimmt. Die meisten Systeme können so weit aufgedreht werden, dass sie große Räume füllen, so dass es für jede Situation passt.

Zu den Nachteilen ist zu sagen, dass das Sound-System einige Anforderungen nicht erfüllt, die das klassische Headset kann. Das heißt im Klartext: Jeder, der sich mit in der Wohnung - oder je nach Lautstärke oder Aufstellort des Subwoofers auch in der Nachbarschaft - befindet, wird ebenfalls beschallt. Demensprechend sollten die Lautstärke und die Bassintensität zu gewissen Zeiten runtergedreht werden.

Auch ein Mikrofon ist nicht integriert wie beim Headset. Das kann zwar dazugekauft und mit angeschlossen werden, dann ist jedoch ein wenig Bastelei gefragt, um keine Rückkopplung zu erzeugen. Auch könnten die Hintergrundgeräusche in der Wohnung stören – das ist jedoch je nach Wohnsituation unterschiedlich.

Am Ende richtet es sich sowohl nach der angesprochenen Wohnsituation, dem eigenen Gaming-Empfinden, den Spielen, die gezockt werden, und dem gewünschten Feeling, welche Lösung individuell die richtige ist. Manchmal ist es auch die Mischung, so dass auf die Situation angepasst jederzeit beides zur Verfügung steht.