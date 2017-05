Für Indie-Fans unter den Schnäppchenjägern gibt es ein neues Humble Bundle, das euch einige Spiele für wenig Geld bietet. Als Boni sind sogar zwei Soundtracks enthalten.

Ab sofort steht das Humble Indie Bundle 18 zur Verfügung. Enthalten sind zahlreiche Top-Indie-Titel. Zu den aktuell sechs bekannten Spielen gesellen sich kommenden Dienstag weitere, noch geheime Angebote.

Für einen freiwählbaren Preis ab einem US-Dollar erhaltet ihr das First-Person-Rogue-Like Ziggurat, das Action-Adventure Windward und den rundenbasierten 2D-Strategie-Hit SteamWorld Heist von Image & Form.

Wer mehr als den Durchschnitt von aktuell 7,24 US-Dollar beziehungsweise 6,57 Euro zahlt, erhält neben den noch geheimen Spielen die Season-Pass-Edition des Adventures Kentucky Route Zero, das dytopische Rollenspiel Beholder und den Goat Simulator in der GOATY Edition. Überbietet ihr den Durchschnitt erhaltet ihr als Bonus zusätzlich den Soundtrack von Kentucky Route Zero.

Abgerundet wird das Humble Indie Bundle 18 vom 2D-Jump-&-Run-Adventure Owlboy. Zum Fixpreis von 13 US-Dollar beziehungsweise 11,85 Euro erhaltet ihr den Überraschungs-Hit, der im vergangenen November erschienen ist. Zahlt ihr mehr als den vorgegebenen Preis, winkt als Bonus der Soundtrack von Owlboy.

Die Erlöse können wie gewohnt zwischen den Entwicklern, Organisatoren und wohltätigen Zwecken aufgeteilt werden. Dieses Mal profitieren von einer Spende die Electronic Frontier Foundation und Child's Play Charity.