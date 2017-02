Für Schnäppchenjäger gibt es mal wieder ein neues Humble Bundle, das sich zum mittlerweile zweiten Mal ausschließlich Titeln aus dem Hause Bandai Namco widmet. Auch einige bekannte Spiele sind dabei.

Für Schnäppchenjäger lohnt sich mal wieder ein Blick auf das neue Humble Bandai Namco Bundle 2, das ab sofort für noch knapp zwei Wochen zu haben ist. Für einen frei wählbaren Preis ab einem Dollar erhaltet ihr dabei die Vollversionen von Pac-Man 256, Ace Combat: Assault Horizon und Enslaved: Odyssey to the West in der Premium Edition.

Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von gegenwärtig 8,48 Dollar zahlt, der erhält außerdem Warhammer 40.000: Eternal Crusade, Project CARS und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 - Full Burst. Weitere Spiele auf dieser Stufe werden in der kommenden Woche bekanntgegeben.

Zum Fixpreis von 15 Dollar warten außerdem Tales of Zestiria sowie zwölf DLC-Pakete zu Project CARS. Für 35 Dollar könnt ihr außerdem neben allen vorgenannten Titeln auch eure Vorbestellung von Little Nightmares sichern. Alle Titel stehen via Steam für den PC zur Verfügung.