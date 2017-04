Schnäppchenjäger aufgepasst: Zur Abwechslung geht es einmal nicht direkt zu Steam, sondern in diesem Fall in den Humble Store. Dort wurde nun die "Survival Week" eingeläutet.

Im Rahmen der "Survival Week" könnt ihr euch im Humble Store verschiedene Survival-Games derzeit mit Rabatten von bis zu 80 Prozent auf den regulären Verkaufspreis sichern. Mit dabei sind durchaus populäre Titel, darunter das aktuelle Early-Access-Spiel Conan Exiles, das es mit einem Nachlass von 20 Prozent gibt.

Auch Astroneer (-10%) oder The Long Dark (-50%) sind mit von der Partie. Dead by Daylight (-40%), This War of Mine (-80%) oder Space Engineers (-70%) sind weitere recht aktuelle Beispiele für rabattierte Titel innerhalb der Aktion. Auch für Mac- und Linux-Gamer sind diverse unterstützte Titel zu haben. Ein Blick lohnt sich.