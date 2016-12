Das Jahr 2016 war für zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Musik-, Film- und Entertainment-Bereich ohnehin kein Gutes gewesen, denn bereits zuvor verstarben bereits viele Idole. Doch auch wenn man denkt, es reicht eigentlich längst, gibt es noch einmal einen weiteren Tiefschlag zu betrauern.

Carrie Fisher verstarb am gestrigen 27. Dezember 2016 um 08:55 Uhr morgens (Ortszeit) völlig überraschend. Zuvor erlitt die Schauspielerin, die vor allen Dingen für ihre Rolle als Rebellen-Prinzessin Leia in "Star Wars" Berühmtheit erlangte, einen Herzinfarkt auf einem Flug von London nach Los Angeles. Nach der Landung wurde sie umgehend in ein Krankenhaus gebracht, letztendlich erlag sie aber wenig später.

Fisher war als Prinzession Leia in "Star Wars" für viele Science-Fiction-Fans zu einer echten Ikone aufgestiegen. In London promotete sie zuletzt ihr neues Buch "The Princess Diarist", das sich mit Behind-the-Scenes-Eindrücken während der Dreharbeiten zur ursprünglichen Trilogie der Filmreihe beschäftigt.

Star-Wars-Fans werden Fisher ein letztes Mal im kommenden Jahr in "Star Wars: Episode VIII" in ihrer Paraderolle sehen können; die Dreharbeiten wurden bereits vor ihrem Tod abgeschlossen. Carrie Fisher wurde 60 Jahre alt. Ruhe in Frieden!