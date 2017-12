Gerade in der Vorweihnachtszeit gibt es ja einen neuen Spiele-Blockbuster nach dem anderen. Wenn ihr dennoch nach mehr Spielefutter lechzt und auch für ältere Titel offen seid, dann könnt ihr in einem Spiele-Adventskalender nun echte Schnäppchen machen.

Das neueste Humble Bundle lautet nämlich auf den Namen Yogscast Jingle Jam 2017 und ist genau das: ein Adventskalender. Da die Amerikaner das Weihnachtsfest aber immer erst am 25. Dezember ausgiebig feiern und nicht an Heiligabend, geht dieser sogar einen Tag länger. Um zuzuschlagen habt ihr dementsprechend noch lange Zeit, nämlich bis zum letzten Aktionstag.

Und was hat das neue Humble Bundle zu bieten? Für 35 US-Dollar bzw. 29,45 Euro bekommt ihr Tag für Tag ein neues Spiel in einer Box spendiert. Bereits jetzt sind mehrere Titel verfügbar, obwohl wir ja erst am 03. Dezember angelangt sind. Dazu zählen Rust, Dungeon of the Endless, Q.U.B.E. Director's Cut, Garry's Mod, Defend Your Life: TD und Golgotha Run.

Für ein Humble Bundle ist der Preis durchaus beträchtlich, allerdings gilt es zu bedenken, dass ihr in diesem Fall 25 Spiele oder andere Goodies bekommt - mehr als sonst üblich. Zugegebenermaßen: Ihr kauft aber auch in gewisser Weise die Katze im Sack, denn keiner weiß, was noch an Angeboten kommen mag. Immerhin: Der volle Erlös kommt in diesem Fall - wie sich das für Weihnachten gehört - einem wohltätigen Zweck zugute. Der Gegenwert aller enthaltenen Spiele und Extras soll derzeit sonst satten 847 Dollar entsprechen.

Wem das ganze Bundle zu teuer ist, der kann auch einfach 5 Dollar spenden, erhält dann aber keine Spiele. Stattdessen tut man etwas für einen guten Zweck, findet via Yogscast Erwähnung bekommt als kleines Dankeschöne ein paar Badges für Team Fortress 2. Bislang haben aber schon knapp 60.000 Spieler das Bundle in Anspruch genommen.