Slaps and Beans wird umgesetzt: Das offizielle Spiel zu Bud Spencer und Terence Hill erreichte auf Kickstarter die Mindestfinanzierung.

Bis Mitte Dezember 2016 läuft die Kickstarter-Finanzierung, doch bereits jetzt konnte das Projekt seine Umsetzung sichern: Slaps and Beans, das offizielle Spiel zu Bud Spencer und Terence Hill, hat das Mindestziel von 130.000 Euro erreicht. Knapp 144.000 Euro wurden bereits erzielt, mit zunehmenden Ressourcen will das Entwicklerteam dann weitere Settings aus den vielen Filmen umsetzen. Neben der PC-, Mac- und Linux-Version könnte, je nach verfügbaren Mitteln, auch ein Xbox-One- und PlayStation-4-Ableger folgen.



In pixeliger Retrografik soll Slaps and Beans einen Koop-Modus, zahlreiche Minispiele und ein Kampfsystem im Haudrauf-Stil von Bud Spencer und Terence Hill besitzen, als Settings dienen verschiedene Film der beiden aus den 70ern und 80ern.