Das mit PlayStation Plus oder Xbox Live Gold vergleichbare Modell Humble Monthly bekommt im Juni natürlich ebenfalls neue PC-Spiele spendiert. Wir sagen euch, welche Titel dieses Mal dabei sind.

Humble Monthly bekommt im Juni durchaus einige namhafte PC-Titel spendiert. Dazu zählen beispielsweise Stellaris, Plague Inc. Evolved oder Superhot. Mit Tiny Echo gibt es auch diesmal wieder einen Humble-Original-Titel, der nur auf diesem Wege erhältlich ist.

Das komplette Line-up im Juni sieht wie folgt aus:

Plague Inc. Evolved

Superhot

Stellaris

Ashes of the Singularity: Escalation

Brigador: Up-Armored Edition

Shoppe Keep

Maize

Kevin Eastman’s Underwhere Issues 1-2

Tiny Echo

Wer sich Humble Monthly sichern möchte, kann dies nur mit Wirkung ab dem kommenden Monat Juli tun. Auf diesem Wege könnt ihr euch aber schon jetzt Zugriff auf Dark Souls II: Scholar of the First Sin im Rahmen des Early Unlock sichern. Das Actionspiel wird Teil des Juli-Line-ups sein.