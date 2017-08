Schnäppchenjäger aufgepasst: Noch etwas mehr als 12 Tage lang könnt ihr wieder bei einem neuen Humble Bundle zuschlagen. Dabei könnt ihr euch diverse Horrorspiele für kleines Geld sichern.

Das neue Humble Spooky Horror Bundle hat durchaus einige Horror-Perlen an Bord. Noch etwas mehr als 12 Tage lang könnt ihr euch für einen frei wählbaren Preis ab einem Dollar die Vollversionen von Dead Age, DreadOut, DreadOut: Keepers of the Dark und die Lakeview Cabin Collection sichern.

Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von aktuell 7,04 Dollar bzw. 5,97 Euro berappt, der erhält außerdem Layers of Fear: Masterpiece Edition, Alien: Isolation und Five Nights at Freddy's: Sister Location. Zum Festpreis von 10 Dollar bzw. 8,48 Euro wartet das aktuelle Dead by Daylight. Einige Titel sind auch für Linux, fünf auch für den Mac verfügbar. Alle können via Steam eingelöst werden.