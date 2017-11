Ihr habt ein Faible für Rennspiele und lechzt nach Nachschub? Dann gibt es mal wieder ein neues Humble Bundle für euch, in dem ihr für wenig Geld viele Spiele bekommt. Das Angebot kann sich dabei wirklich sehen lassen!

Mit dem Humble Codemasters Racing Bundle kommen Rennspiel-Fans voll und ganz auf ihre Kosten. Für wenig Geld bekommt ihr in den nächsten 20 Tagen (!) unzählige Titel aus dem Portfolio der Rennspiel-Experten von Codemasters für wenig Geld.

Auf der ersten Stufe bekommt ihr demnach zu einem frei wählbaren Preis ab einem Dollar die Titel F1 Race Stars, F1 2011, F1 2012 und Toybox Turbos. Besser wird es natürlich auf der zweiten Stufe, die euch zum aktuellen durchschnittlich gezahlten Preis von 7,58 Dollar / 6,38 Euro die Vollversion von GRID 2, F1 2014 und F1 2015 auch den Season Pass von F1 Race Stars sowie einen Nachlass von 60 Prozent auf DiRT 4 und 40 Prozent auf F1 2017 einbringt. Darüber hinaus sind zu den beiden letztgenannten Titeln auch diverse DLC-Pakete enthalten und in gut sechs Tagen wird das Angebot auf dieser Stufe noch einmal ohne zusätzliche Kosten erweitert.

Zum Fixpreis von 15 Dollar / 12,62 Euro erwartet euch auf der abschließenden Stufe zudem Micro Machines World Series, F1 2016 samt "Career Booster Pack", DiRT Rally und das DLC-Paket "All In" zu GRID 2. Und auch hier wird es in gut sechs Tagen noch einmal frische Inhalte geben. Alle Spiele stehen für Windows zur Verfügung, acht davon können auf dem Mac und fünf auch auf Linux gezockt werden.