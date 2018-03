Auf den ersten Blick war der Appetizer des März-Line-ups im Februar mit Dark Souls III schon schwer zu toppen, doch wer jetzt für den kommenden Monat April zu Humble Monthly greift, der kann tatsächlich gleich drei Top-Titel für den PC abstauben.

Humble Monthly ist das PlayStation Plus bzw. Xbox Live Gold der PC-Spieler und wartet monatlich immer mit zahlreichen Vollversionen für nur 12 Dollar. Allerdings ist ein Einstieg in ein Abo immer erst zum nächsten Monat möglich, wobei es als Appetizer immer einen Titel des Folgemonats vorab gibt.

Im Februar war beispielsweise schon Dark Souls III aus dem März-Line-up verfügbar gewesen und schien als absoluter Blockbuster nur schwer zu toppen. Jetzt setzt das Team aber noch einen drauf, denn wer zum April einsteigt, der bekommt nun gleich drei Top-Titel des kommenden Line-ups vorab.

Dabei handelt es sich um Deus Ex: Mankind Divided von Square Enix sowie God Eater 2: Rage Burst und auch Mafia III. Das von Eidos Montreal entwickelte Deus Ex war Mitte 2016 erschienen und heimste reihenweise gute Kritiken ein. God Eater 2: Rage Burst gibt es in Japan schon seit November 2013; das Rage-Burst-Remaster für den PC wurde dann 2016 veröffentlicht. Und auch das Open-World-Actionspiel Mafia III stammt aus 2016 und war eines der größeren Spiele in diesem Jahr. Der Titel kommt sogar mit dem DLC "Signs of the Time" via Humble Monthly.

Das komplette Angebot mit weiteren Details - unter anderem auch dem kompletten Line-up für den März - gibt es hier auf der Webseite von Humble Monthly.