Schnäppchenjäger aufgepasst: Wenn ihr etwas für Strategiespiele und Simulationen übrig habt, dann lohnt sich ein Blick auf das neueste Humble Bundle.

Ab sofort ist das neue Humble Strategy Simulator Bundle offiziell verfügbar. Noch etwas mehr als 13 Tage lang könnt ihr euch für kleines Geld diverse Strategiespiele und Simulationen sichern, darunter beispielsweise auch den PC-Erfolgstitel Cities: Skylines.

Für einen frei wählbaren Betrag ab einem Dollar bekommt ihr die Titel Rebuild 3: Gangs of Deadsville, SimplePlanes unf Out of the Park Baseball 18. Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von derzeit 5,58 Dollar / 4,81 Euro berappt, der erhält außerdem die Vollversionen von Mad Games Tycoon, Plague Inc. Evolved und Train Simulator 2017 samt Bonus-Inhalten.

Zum Fixpreis von 10 Dollar / 8,65 Euro bekommt ihr dann noch das angesprochene Cities: Skylines, das sicherlich das Highlight des neuen Humble Bundle ist. Ergänzend warten wieder einige Boni wie Soundtracks, digitale Artbooks und mehr.