Ihr seid auf der Suche nach echten Zeitfressern in Form von (Action-)Rollenspielen? Dann ist das neue Humble Bundle vielleicht etwas für euch, wenn ihr nicht zuviel Kohle ausgeben wollt.

Das neue Endless Humble RPG Lands Bundle ist voll und ganz auf alle Interessierten an der Borderlands-Reihe aus dem Hause Gearbox Software ausgerichtet, denn auf jeder Stufe wartet ein weiterer Teil der erfolgreichen und bekannten Action-RPG-Reihe. Aber auch ansonsten sind echte Zeitfresser mit Rollenspielen-Anleihen für kleines Geld an Bord.

Für einen frei wählbaren Betrag ab einem Dollar bekommt ihr Borderlands: Game of the Year Edition, The Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut und Wurm Unlimited. Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von derzeit 4,98 Dollar bzw. 4,22 Euro berappt, der erhält außerdem die Vollversionen von Endless Legend: Classic Edition, Borderlands 2 (inklusive aller DLC-Inhalte) und Guild of Dungeoneering.

Die abschließende Stufe liegt beim Fixpreis von 10 Dollar bzw. 8,48 Euro und umfasst Borderlands: The Pre-Sequel. Wie gewohnt gehen die Umsätze in Teilen an Entwickler, Organisatoren und wohltätige Zwecke, in diesem Fall das National Videogame Museum.