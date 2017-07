Ein neues, lohnenswertes Humble Bundle kommt heute aus dem Capcom. Im Zuge dessen könnt ihr euch auch Titel der Erfolgsreihen Resident Evil und Dead Rising sichern.

Das Humble Capcom Rising Bundle hat es für Schnäppchenjäger durchaus in sich, schließlich sind in diesem Titel im Gesamtwert von bis zu 229 US-Dollar enthalten. Für einen frei wählbaren Preis ab einem Dollar erhaltet ihr demnach die Steam-Keys für Strider, Umbrella Corps und DmC: Devil May Cry.

Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von derzeit 7,31 US-Dollar berappt, der kann sich zudem Umbrella Corps: Deluxe Edition Upgrade Pack, Dead Rising 2: Off the Record, Resident Evil 6, Resident Evil HD Remaster und Resident Evil 0 HD Remaster sichern. Zum Fixpreis von 12 US-Dollar warten außerdem Dead Rising 2 und Dead Rising 3: Apocalypse. Ein Blick lohnt sich also!