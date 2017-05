Anlässlich der bevorstehenden E3 hat sich Facebook genauer angesehen, was die User im Videospiel-Bereich interessiert. Darunter findet sich auch so manche Überraschung. Minecraft steht immer noch ganz hoch im Kurs, ebenso "Evergreens" wie Call of Duty, GTA oder FIFA. Aber hättet ihr Super Mario auf Platz 2 erwartet oder Crash Bandicoot auf der 19?

Als Vorbereitung auf die E3, die im Juni wieder in Los Angeles stattfindet, hat sich Facebook mal ein wenig mit der Videospiel-Branche auseinandergesetzt und Statistiken darüber erstellt, welches Videospiel wie viele Interaktionen im sozialen Netzwerk bekommt. Als Zeitraum wurde dafür der komplette Monat April genommen.

Demnach haben zwischen dem 1. und dem 30. April rund 36 Millionen Facebook-Nutzer verschiedene Videospiel-bezogene Posts geliket, kommentiert oder geteilt. Insgesamt kam man auf über 100 Millionen Interaktionen. Die größte Aufmerksamkeit wurde dabei Minecraft zuteil, das von 2,5 Millionen Menschen rund 4,3 Millionen Mal angesteuert wurde. Knapp gefolgt von Super Mario mit 3,6 Millionen Interaktionen von 2,5 Millionen Besuchern.

Überraschendes Schlusslicht dabei ist Overwatch, dass nur für 236.400 Menschen von Interesse war, knapp darüber Crash Bandicoot mit 238.700 Personen. Auch einige Statistiken über die Nutzer gab Facebook preis. So waren 1/3 der beteiligten User Frauen und ebenfalls 1/3 über 35 Jahre alt.

Game / Series

Videospiel-Serien Anzahl an Nutzern

Interaktionen (Likes, Posts, geteilte Beiträge)

Minecraft 2,529,400 4,346,800 Super Mario 2,474,808 3,635,016 EA FIFA 1,951,900 3,606,600 Call of Duty* 1,769,600 3,053,800 Resident Evil 1,293,900 2,292,600 Star Wars: Battlefront* 859,300 1,869,200 Grand Theft Auto 858,900 1,278,600 Final Fantasy 775,100 1,571,900 Pro Evolution Soccer 660,300 1,050,200 Injustice* 546,800 1,269,400 The Legend of Zelda* 544,900 970,600 Mass Effect* 515,800 1,115,400 Mario Kart 471,392 692,384 Tekken 463,400 780,600 NBA 2K 400,100 684,000 Horizon Zero Dawn 334,800 740,300 Tomb Raider 331,100 491,800 Gran Turismo 324,900 574,800 Crash Bandicoot 238,700 360,900 Overwatch 236,400 511,000