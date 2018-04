Kaum ein Thema wird in der heutigen Zeit im Spielebereich kontroverser diskutiert als die Lootboxen. Schon häufiger riefen diese Spielinhalte auch politische Diskussionen auf den Plan; jetzt reagiert das deutsche Nachbarland Niederlande.

Von den aktuellen Vorwürfen wohl betroffen: PlayerUnknown's Battlegrounds aka PUBG

Die Niederlande hat auf das kontroverse Thema Lootboxen im Videospielbereich reagiert und diese mitunter als Glücksspiel eingestuft. In diesem Zusammenhang wurden nun Publisher verwarnt und dazu aufgefordert, die Lootboxen in ihren Titeln zu modifizieren, um abhängigskeitsgefährdende Elemente bis Mitte Juni zu entfernen.

Die zuständige Behörde habe demnach das Thema Lootboxen in insgesamt zehn Spielen untersucht, bei denen es sich um die populärsten Titel bei Twitch handelt. Vier davon sollen gegen die Vorschriften des "Betting and Gaming Act" verstoßen. Die Inhalte der Lootboxen seien von Wahrscheinlichkeiten abhängig und können auch gehandelt werden; diese hätten daher auch einen Gegenwert.

Ein derartiges Spielsystem ist jedoch ohne entsprechende Lizenz in den Niederlanden verboten, so das Fazit der Behörde. Daher wurden nun entsprechende Aufforderungen zur Änderung an die Publisher geschickt. Die Behörde selbst hat nicht bestätigt, um welche vier Titel es sich dabei handelt, doch laut dem niederländischen Broadcaster NOS soll es sich um FIFA 18, Dota 2, PlayerUnknown's Battlegrounds und Rocket League handeln - also durchaus namhafte Vertreter dieser Spieletage.

Damit diese Spiele in Holland wie bisher belassen werden können, benötigen diese nach Ansicht der Behörde also eine Glücksspiellizenz. Gleichzeitig betonte die Behörde aber auch, dass im Grunde alle untersuchten Titel aufgrund dieses Aspekts süchtig machen können und daher gefährdend seien.

Die Frist läuft nun bis zum 20. Juni 2018 und es wird interessant zu sehen sein, wie Publisher reagieren oder welche Konsequenzen es haben wird, wenn diese nichts tun.