In Kürze erscheint der neue Australien-DLC zum aktuellen Ableger Civilization VI. Wer überaupt erst einmal in der Franchise ankommen will, der bekommt nun eine kostengünstige Gelegenheit an die Hand.

Wer bislang einen Bogen um die süchtig machende Civilization-Franchise gemacht hat und diese nun nachholen möchte, der sollte sich das neu gestartete Humble Civilization Bundle einmal näher ansehen. Dieses bringt euch für kleines Geld zahlreiche Spiele der Strategie-Marke sowie Erweiterungen ein.

Für einen frei wählbaren Preis ab einem Dollar erwarten euch demnach die Complete Editions von Civilization III und Civilization IV. Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von derzeit 7,91 Dollar berappt, der erhält auch Civilization V, alle zugehörigen DLC-Pakete und einen 20-prozentigen Nachlass auf die Standard und Deluxe Edition des aktuellen Civilization VI.

Zum Fixpreis von 15 Dollar könnt ihr euch außerdem das futuristische Civilization: Beyond Earth mit seinen zwei Erweiterungen sichern. Viel Spielstoff für einen überschaubaren finanziellen Beitrag. Das Angebot gilt noch knapp zwei Wochen.