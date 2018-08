Neue Konkurrenz für den PC-Primus Steam: Auch der populäre Gaming-Chat will künftig etwas vom Kuchen abhaben und hat jetzt einen eigenen Online-Store für Spiele gestartet.

Steam hat sich zweifelsohne als DIE Plattform für digitale PC-Spiele etabliert, hat aber auch diverse Konkurrenz auf den Plan gerufen, beispielsweise GOG.com, Origin oder Uplay. Künftig gesellt sich nun auch noch Discord dazu.

Die populäre Chat-Applikation im Gaming-Bereich will künftig auch selbst Spiele per Online-Store anbieten. Dazu hat man nun den Discord Store ins Leben gerufen. Der Dienst ist bereits in einer geschlossenen Beta für 50.000 kanadische Tester live und wird nach und nach im Rest der Welt ausgerollt. Ihr werdet dann folglich eine weitere Anlaufstelle im Netz haben, um das ein oder andere PC-Schnäppchen zu machen.

Der Discord Store wird dabei ähnlich funktionieren wie die Konkurrenz, so dass ihr dort Spiele für den Direktkauf von großen und kleinen Publishern finden werdet. Empfehlungen werden auf der Store-Webseite direkt von der Redaktion sowie auch von der Discord-Community verfasst. Der Anbieter hat es sich zum Ziel gemacht, mit dem Online-Shop das Gefühl eines kleinen Shops in der Nachbarschaft zu erschaffen.

Neben Spielekäufen wird es als Teil des bereits bekannten Discord Nitro später auch ein Abomodell geben. Darüber werden künftig nicht nur besondere Avatare etc. im Chat-Dienst erhältlich sein, sondern auch PC-Vollversionen.

Zum Start besteht das Line-up im Discord Store aus folgenden Titeln:

Dead Cells

Frostpunk

Omensight

Into the Breach

SpellForce 3

The Banner Saga 3

Pillars of Eternity 2: Deadfire

Hollow Knight

Moonlighter

This is the Police 2

Starbound

Die ersten Spiele via Abomodell Discord Nitro:

Saints Row: The Third

Metro: Last Light Redux

Darksiders : Warmastered Edition

De Blob

Tormentor X Punisher

Dandara

Kathy Rain

GoNNER

Kingdom: New Lands

System Shock Enhanced Edition

Super Meat Boy

Die Spielebibliothek des neuen Shops soll in der Folgezeit kontinuierlich weiter ausgebaut werden.