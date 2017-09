Schnäppchenjäger kommen derzeit wieder voll und ganz auf ihre Kosten. So warten bei diversen Online-Stores derzeit nicht nur Rabattaktionen zum Ende des Sommers, auch ein durchaus sehenswertes Humble Bundle lockt mit mehreren Titeln für kleines Geld.

Im Rahmen des Humble Very Positive Bundle 2 könnt ihr euch wieder gleich mehrere sehr gut bewertete Spiele für wenig Geld sichern. In den nächsten 13 Tagen erhaltet ihr demnach für einen frei wählbaren Preis ab einem Dollar die Spiele RIVE, Neon Chrome und Dungeon Souls 2. Zum erst- und letztgenannten Titel gibt es darüber hinaus auch noch den Soundtrack oben drauf.

Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von aktuell 6,91 Dollar bzw. 5,77 Euro berappt, der erhält außerdem die Vollversionen von Ultimate Chicken Horse, Oxenfree und Mittelerde: Mordors Schatten - Letzteres in der Game of the Year Edition, die alle Zusatzinhalte umfasst. Vor allem beim letztgenannten Titel handelt es sich um einen echten Blockbuster, den ihr euch nicht in eurer Steam-Bibliothek entgehen lassen solltet. Zudem ist das Spiel auch eine Vorbereitung auf den Release des Nachfolgers Mittelerde: Schatten des Krieges, welches am 10. Oktober erscheint. Diesen könnt ihr euch übrigens auf der Endstufe für 80 Dollar bzw. 66,82 Euro sichern; dazu gibt es auch noch ein T-Shirt.

Vor der Endstufe gibt es zudem noch eine weitere Stufe zum Fixpreis von 10 Dollar bzw. 8,35 Euro, auf der ihr euch Death Road to Canada und Beat Cop (samt Soundtrack) einverleiben könnt.