In den USA sollen Lehrer mittels eines "Spiels" auf Amokläufe vorbereitet werden. Damit werden zwar nur Symptome behandelt, aber das EDGE genannte Programm birgt auch Risiken.

Das gibt es nur in den USA: Statt das Übel an den Wurzeln zu packen und die Waffengesetzte zu verschärfen, sollen Lehrer an Schulen künftig mittels Software auf die inzwischen leider regelmäßigen Amokläufe vorbereitet werden. EDGE (Enhanced Dynamic Geo-Social Environment) heißt die Software-Lösung, die an den Symptomen und nicht der Ursache dieses Problems arbeitet. Entwickler der Simulation sind die U.S. Army und Homeland Security. Dank eines Budgets von 5,6 Millionen Dollar soll die Software, die bisher nur Ersthelfern, also Polizei- und Feuerwehrkräften zugänglich ist, nun auch zum Training von Lehrern eingesetzt werden.

Bei der Entwicklung wurden Daten aus echten Amokläufen herangezogen, damit jene Personen, die Zugriff auf EDGE haben, im Ernstfall routinierter reagieren können. Der Anwender kann dabei in drei Rollen schlüpfen: Lehrer, Polizist und seltsamerweise auch in die des Amokläufers. Um das chaotische Verhalten zu simulieren, werden die Schüler von der KI gesteuert. So sollen Lehrer beispielsweise Türen verriegeln und den Schülern Anweisungen erteilt werden können. Ob sich Lehrer durch die Erprobung des Ernstfalls ruhiger und konzentrierter verhalten werden, wird sich erst noch zeigen, wenn es erneut zu einem Amoklauf kommt.

"Je mehr Erfahrung Sie haben, desto höher sind ihre Überlebenschancen", sagt Tamara Griffith vom Army Research Laboratory Orlando. "Es erlaubt ihnen, unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln, und zu lernen, welche Vorgehensweisen funktionieren und welche nicht. [Lehrer] haben es sich nicht ausgesucht in einem Umfeld zu arbeiten, in dem sie potenziell Kugelfeuer ausgesetzt sind. Das hatten sie nicht für ihre Karriere vorgesehen. Leider wird aber genau das Realität, also wollen wir ihnen eine Chance geben zu verstehen, welche Möglichkeiten sie haben und mit welchen sie am besten umgehen können."

Bedenklich ist auf der anderen Seite die Möglichkeit des Missbrauchs. Sollten potenzielle Amokläufer sich Zugang zu EDGE verschaffen können, könnten sie die Software dazu nutzen, sich auf ihre Taten vorzubereiten.