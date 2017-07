Kurz vor dem Start des Kinofilms Planet der Affen: Survival, gibts einen neuen Trailer, der auf die Geschehnisse in dem Film eingeht. Es wird kriegerisch.

Planet der Affen ist zurück. Im neuesten Teil der Film-Reihe, Planet der Affen: Survival, wird die Hoffnung, Alzheimer zu heilen, zur größten Bedrohung für die Menschheit. Das, was als Heilmittel gelten sollte, entwickelte sich nämlich zu einem um sich greifenden Virus, der Menschen schwächer und Affen stärker und intelligenter machte.

Krieg zwischen den Menschen und den Affen bricht aus, da viele der Meinung sind, dass die einen nicht überleben können, während die anderen am leben bleiben. Somit beginnt ein Kampf, der Millionen Opfer fordert. Wie dieser Kampf ausgeht und was Planet der Affen: Survival sonst noch zu bieten hat, erfahren wir am 3. August, dann läuft der Film in den Kinos an.