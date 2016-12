Während ein Teil der Welt auf den neuen "Mortal-Kombat"-Film wartet, hat Ghanas Filmschmiede Kumawood schon längst fertiges Material.

Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an einen auf "Predator" basierenden Kurzfilm, den das ghanaische Studio Kumawood vor einigen Jahren in die Welt agesetzt hat. Mit den Umständen entsprechenden Effekten kam dabei ein unglaublich komisches Ergebnis heraus. Nun hat sich die witzige Truppe ein neues Projekt vorgenommen: "Mortal Kombat".

Um ehrlich zu sein, muss sich das kurze Filmchen im Hinblick auf die beiden "originalen" Verfilmungen mit keinen großen Vorbildern messen. In dem Trailer gibt es Drohnenaufnahmen, Martial Arts und sogar einige gar nicht schlechte Kostüme von Scorpion, Kitana und Co. Bevor ihr euch denkt, was zum Teufel das sein soll, was ihr da gesehen habt: Kumawood-Videos wollen ganz bewusst diesen Low-low-Budget-Stil erreichen. Das Script, soweit vorhanden, wird den Schauspielern improvisiert und es stehen so gut wie keine finanziellen Mittel zur Verfügung.