Gerüchte gab es immer wieder, doch jetzt soll es sicher sein: Ein neuer Teil der Rollenspiel-Reihe Fable befindet sich angeblich in der Entwicklung ...

Die Kollegen von Eurogamer melden, dass ein neues Fable auf dem Weg ist. Microsoft soll das englische Studio Playground Games (u.a. Forza Horizon 3) mit der Entwicklung beauftragt haben. Als Quelle der Informationen werden Personen genannt, die dem Projekt nahe stehen sollen.

Beim neuen Fable handele es sich angeblich um ein Action-Rollenspiel in offener Spielwelt, das sich um Story und Charakterentwicklung drehen wird. Künftig sollen etwa 200 Leute an dem Titel arbeiten. Eigens dafür sei ein zweites Studio am Standort Leamington Spa in Warwickshire gegründet worden. Die Entwicklung des neuen Fable stehe noch ganz am Anfang. Derzeit vergrößere Playground Games sein Team noch mit neuen Mitarbeitern für das Projekt.

Ursprünglich sollte die Reihe mit Fable Legends fortgesetzt werden, einem Free-to-Play-Titel mit starker Multiplayer-Ausrichtung. Jedoch stampfte Microsoft das Spiel nach langer Entwicklungszeit im Jahr 2016 ein und schloss zugleich dessen Entwickler Lionhead Studios. Danach kursierten immer wieder Gerüchte um eine Fortsetzung der Serie.

Eine offizielle Bestätigung des besagten neuen Fable steht seitens Microsoft bisher aus. Sobald es frische Infos dazu gibt, erfahrt ihr sie bei uns. Vorerst erinnern wir euch mit dem folgenden Trailer noch einmal an das eingestellte Fable Legends: