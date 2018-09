Wie auch PlayStation- und Xbox-Gamer bekommen PC-Spieler via Humble Monthly ein kostentechnisch überschaubares Angebot an die Hand, in dessen Rahmen sie gegen ein monatliches Entgelt regelmäßig neue Vollversionen erhalten. Wer jetzt einsteigt, kann sich beispielsweise Blizzards Erfolgstitel Overwatch sichern.

Monat für Monat gibt es im Rahmen des Abomodells Humble Monthly diverse Vollversionen für PC-Spieler. Wer jetzt zum Preis von 12 Dollar monatlich einsteigt, kann sich die Titel im neuen Monat Oktober sichern. Wie gewohnt gibt es dabei schon eine enthaltene Vollversion vorab ab Registrierung.

Bei diesem Titel handelt es sich um Blizzards Online-Action-Blockbuster Overwatch. Wer sich das Spiel also ohnehin noch sichern wollte, kann sich nun auch einfach bei Humble Monthly einschreiben, den Vorabtitel für Oktober herunterladen und dauerhaft behalten sowie ab dem 05. Oktober zahlreiche weitere Vollversionen für den PC abstauben.

Wer bei Humble Monthly bis November und/oder Dezember dabei bleibt, also auch die nächsten Monatspakete zum oben genannten Preis mitnimmt, wird in Overwatch zudem mit diversen Lootboxen belohnt. Insgesamt werden Monat für Monat ganze neun Vollversionen für das genannte Entgelt ausgehändigt.

Das Line-up im September bestand aus Little Nightmares, Darksiders II: Deathinitive Edition, Sniper Elite 4, Tales of Berseria, Battle Chef Brigade, Staxel, Zombie Night Terror, Figment und Ethereal. Zudem bekamen Spieler auch die Chance, Sniper Elite 4, Tales of Berseria und Staxel gegen Rise of the Tomb Raider einzutauschen.