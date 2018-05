Vor allen Dingen auch Grafik-Fetischisten kommen beim neuesten Humble Bundle auf ihre Kosten, denn im Fokus stehen Titel auf Basis der opulenten CryEngine von Crytek. Für wenig Geld könnt ihr euch Homefront & Co. sichern.

Das Humble CryEngine Bundle 2018 ist gestartet und ab sofort noch knapp 13 Tage lang erhältlich. Dabei könnt ihr euch kostengünstig diverse Spiele auf Basis der CryEngine sichern, darunter auch zahlreiche namhafte Titel.

Für einen frei wählbaren Preis ab einem Dollar bekommt ihr demnach die Titel Rolling Sun, Aporia: Beyond the Valley, The Land of Pain sowie auch Samples und Webinar-Training-Videos für den Einsatz der Engine spendiert. Ihr seht schon: Die Zielgruppe sind nicht nur Spieler, sondern auch Entwickler.

Wirklich interessant wird es daher erst auf der zweiten Stufe, die aktuell für 8,41 Dollar bzw. 6,96 Euro zu haben ist. Hier erwarten euch der Early-Access-Titel Miscreated, der DLC "Pro Pack" für SNOW sowie die Vollversionen von Sniper: Ghost Warrior 2, UAYEB und Ryse: Son of Rome. Auch Eine CryEngine-Demo und Asset-Pakete zu Robinson: The Journey und Ryse: Son of Rome sind hier enthalten.

Die finale Stufe verlangt euch dann 15 Dollar bzw. 12,42 Euro ab und umfasst Sniper: Ghost Warrior 3, Homefront: The Revolution sowie weitere Asset-Paket.