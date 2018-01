Auch im neuen Jahr müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr nicht mit zahlreichen Schnäppchenangeboten überschüttet würdet. Nachdem gestern GOG.com den ersten Sale des neuen Jahres gestartet hat, gibt es nun auch wieder ein frisches Humble Bundle.

Das Humble Hope for Orphans Bundle kann sich dabei durchaus sehen lassen, wobei ihr bei einem Kauf wie gewohnt gleichzeitig etwas Gutes tut. In diesem Fall kommen Teile der Erlöse Kindern ohne Eltern zugute.

Was bekommt ihr im neuen Paket? Für einen frei wählbaren Preis ab 1 Dollar bzw. 0,84 Euro gibt es direkt die Vollversionen von Red Orchestra 2: Rising Storm in der Game of the Year Edition, Killing Floor, Blackhole und IL-2 Sturmovik 1946. Alle Spiele haben sehr gute Kritiken und Steam-Reviews erhalten.

Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von derzeit 7,22 Dollar bzw. 6,05 Euro berappt, der erhält darüber hinaus auch Killing Floor 2, King's Bounty: Platinum Edition und Homefront: The Revolution. Auf der letzten Stufe gibt es zum Fixpreis von 10 Dollar bzw. 8,38 Euro dann noch Rising Storm 2: Vietnam und Call to Arms samt Deluxe-Edition-Upgrade; ansonsten sind natürlich auch wieder einige Soundtracks an Bord.

Unter dem Strich dürfte Homefront: The Revolution der namhafteste unter den vertretenen Titeln sein, das Line-up kann sich aber insgesamt sehen lassen und bietet euch vor allen Dingen auch einige andere interessante Shooter.