PewDiePie macht Ernst. Nachdem sein Kanal 50 Millionen Abos erreicht hat, möchte der YouTuber heute seinen Account löschen. In einer seiner letzten Botschaften pickt er sich einige Reaktionen zu seinem letzten Video heraus, in dem er sich über YouTube-Maßnahmen beschwerte, denen zufolge das Videoportal versuche, ihn zu ersetzen.

Heute soll es soweit sein: Nachdem PewDiePie angekündigt hatte, seinen YouTube-Account zu löschen, sobald er 50 Millionen Abonnenten erreicht, will der größte Produzent der Videoplattform seinen Kanal löschen. In den letzten Monaten hatte der YouTuber immer wieder auf offensichtliche Änderungen im Algorithmus der Website hingewiesen, die dazu führten, dass neue Videos immer seltener vorgeschlagen werden und nur noch Inhalte empfohlen werden, die viral enorm erfolgreich sind. Beispielsweise sind sogar pornografische Inhalte Betrachtern von Gameplays vorgeschlagen worden. YouTube hingegen gibt an, nichts verändert zu haben.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass YouTuber ohne ersichtlichen Grund massiv an Abonnenten einbüßen, ohne dass die Follower das Abo selbst aufgelöst haben. PewDiePie beteuert, dass es ihm dabei nicht um den Rückgang seines eigenen Verdienstes geht, was angesichts seiner Einnahmen von mehreren Millionen Dollar im Monat sogar glaubhaft erscheint. Ihmzufolge geht es ihm darum, dass seine Inhalte immer weniger Menschen erreichen, die sich eigentlich dafür interessieren. Er weitet das Problem auch auf andere, kleinere YouTuber aus, für die der Rückgang weit dramatischere Auswirkungen habe.

Noch besteht PewDiePies Account. Aktuell beläuft sich die Zahl seiner Abonnenten auf 50.075.401. Kein anderer YouTuber hat auch nur annähernd so viele Follower. Auf Twitter hat er nun bekannt gegeben, dass er den Kanal heute um 18 Uhr aufgeben wird. Den Rücken wird er der Videoplattform allerdings nicht kehren. Stattdessen möchte er einen neuen Kanal starten, der sicherlich ebenfalls schnell wieder hohe Abonnentenzahlen verzeichnen wird. Was meint ihr? Wird er es durchziehen oder war es nur ein sehr geschickter Schachzug, diesen Meilenstein schneller zu überwinden?