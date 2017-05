Auf Schnäppchenjäger wartet mal wieder ein neues Humble Bundle. Dieses rückt besonders gut bewertete Spiele in den Fokus.

Im Humble Very Positive Bundle versammeln sich diverse Titel, die bei Steam sehr positiv bewertet wurden. Für einen frei wählbaren Preis ab einem Dollar warten somit die Vollversionen von Super Mega Baseball: Extra Innings, The Deadly Tower of Monsters: Special Edition und They Bleed Pixels auf euch.

Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von derzeit 6,13 Dollar berappt, der erhält außerdem die Titel Hacknet, Crashlands und UnderRail. Die Premium-Stufe liegt hingegen bei 10 US-Dollar und umfasst Stephen's Sausage Roll und Curious Expedition. Im Paket sorgte vor allen Dingen das im August 2015 veröffentlichte Indie-Hacking-Adventure Hacknet für Aufsehen.