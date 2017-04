Schnäppchenjäger, die gerne auch unterwegs zocken, können sich ein neues Humble Mobile Bundle einmal genauer ansehen. Im Fokus stehen dabei zahlreiche Adventures.

Mit dem Humble Mobile Bundle: Great Adventures kommen Adventure-Fans auf ihre Kosten, die gerne unterwegs zocken. Enthalten sind nämlich zahlreiche Genre-Vertreter für Android-Plattformen.

Für einen frei wählbaren Preis erhaltet ihr Tim Schafers letztes Adventure für LucasArts, Grim Fandango, in der Remastered-Version. Dazu gesellen sich Kathy Rain und der Indie-Klassiker Machinarium. Zum Fixpreis von vier Dollar warten Her Story, Sorcery 4 und Burly Men at Sea.

Die Premium-Stufe liegt bei sechs Dollar und heimst euch Lumino City und Samorost 3 ein. Alle Spiele werden DRM-frei angeboten, können also auf allen Android-Geräten eurer Wahl installiert werden.