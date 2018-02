Spyro: The Dragon

Die Gerüchte, um ein Remake der Spyro-Trilogie halten sich wacker. Nun gibt es neue Informationen zur Ankündigung und Release eines Remakes rund um den lilanen Drachen.

Spätestens seit der Ankündigung der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy halten sich die Gerüchte und die Hoffnungen der Spielergemeinde, dass Activision auch an einem Remake oder einem neuen Teil der Spyro-Reihe arbeiten könnte. Laut dem Magazin Kotaku, das sich auf mehrere Quellen beruft, die mit dem Projekt vertraut sind, könnte es bald tatsächlich ein Remake der Trilogie rund um den rosanen Drachen geben.

Und zwar um ein Remake, wie es bereits Crash Bandicoot zu Teil wurde. Also kein einfaches Aufhübschen und hochskalieren der Grafik, sondern komplett neu programmiert inklusive eines neu eingespielten Soundtracks. Das Remaster soll dabei die ersten drei Teile umfassen. Spyro the Dragon, Ripto’s Rage und Spyro 3: Year oft he Dragon.

Auch über den Zeitpunkt der Ankündigung und den Release gibt es bereits erste Informationen. Laut Kotaku soll der Titel exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen und irgendwann im März angekündigt werden. Ein Release ist demnach für das dritte Quartal dieses Jahres geplant. Eventuell bereits im September, was perfekt zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe passen würde.