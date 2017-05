Schnäppchenjäger dürfen sich mal wieder auf die Webseite des Humble Bundle begeben, denn dort wartet ab sofort ein neues Spielepaket zum kleinen Preis.

Das neue Humble Adult Swim Games Bundle umfasst diverse Titel des Spieleunternehmens Adult Swim Games. Für einen frei wählbaren Preis ab einem Dollar bekommt ihr dabei die Vollversionen von Small Radios Big Televisions, Wasted, Westerado: Double Barreled und Volgarr the Viking.

Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von aktuell 7,41 Dollar berappt, der bekommt zusätzlich Duck Game samt einem Update mit Zusatzinhalten, Rise & Shine und Headlander von Double Fine. Das Premium-Tier liegt bei 12 Dollar und bringt den Indie-Titel Rain World und Frog Fractions 2 ein. Letztgenannter Titel war unter ungewöhnlichen Umständen im Jahr 2014 via Kickstarter finanziert worden. Entwickler Twinbeard wollte das Spiel eigentlich unter einem anderen, unangekündigten Namen veröffentlichen. Nachdem das Spiel lange Zeit in Mysterium war, ist dieses nun auf diesem Wege erhältlich.

Wie gewohnt könnt ihr die Erlöse zwischen Publisher, Organisatoren und wohltätigen Zwecken aufteilen. Profitieren werden in diesem Fall das Center for Puppetry Arts, Girls Who Code sowie die Human Rights Campaign. Drei der angebotenen Spiele sind DRM-frei, vier auch Mac-kompatibel und drei auch für Linux geeignet.