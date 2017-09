Schnäppchenjäger aufgepasst: Zur Wochenmitte gibt es wieder ein neues Humble Bundle abzugreifen. In diesem könnt ihr euch auch mehrere namhafte Titel für kleines Geld sichern. Wir verraten euch, was drin steckt!

Noch knapp zwei Wochen lang könnt ihr euch derzeit das Humble Capcom x SEGA x Atlus Humble Bundle sichern, welches Spiele dieser drei Unternehmen umfasst, die regulär derzeit rund 216 US-Dollar kosten.

Für einen frei wählbaren Preis ab einem Dollar erhaltet ihr die Titel Rollers of the Realm, Zeno Clash 2, Sonic Adventure 2, Bionic Commando und Citizens of Earth. Interessanter wird es, wenn ihr mehr als den durchschnittlichen Betrag von derzeit 6,59 Dollar bzw. 5,52 Euro zahlt. Auf dieser Stufe erhaltet ihr auch die Vollversionen von Resident Evil 4, Dead Rising, Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure sowie die Sonic Generations Collection und die Renegade Ops Collection.

Zum Fixpreis von 12 Dollar bzw. 10,06 Euro erwartet euch der aktuelle Motorsport Manager sowie Devil May Cry 4: Special Edition.