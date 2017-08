„Wir sind überzeugt, dass wir mit ALDI life Games eine breite Zielgruppe ansprechen. Für jede Altersgruppe sind passende Spiele dabei – ob Klassiker oder angesagte Top-Games. Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis rundet ALDI life Games ab“, sagt Stefan Muck, verantwortlich für ALDI Services bei ALDI Nord. So bietet ALDI in regelmäßigen Abständen Spiele in Form von exklusiven Angeboten besonders günstig an.

Bezahlt werden kann direkt auf der Seite mit PayPal oder Kreditkarte. Alternativ können in allen ALDI-Filialen Guthaben-Bons von ALDI life erworben und anschließend online eingelöst werden. Anschließend ihr dann einen einen Online-Code, den ihr auf der entsprechenden Konsole oder auf dem PC, z.B. bei Steam oder Uplay, aktivieren müsst.