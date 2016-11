Mit dem Cyber Monday und dem Black Friday purzeln 2016 auch im Gaming-Bereich die Preise. Wir verraten euch, wo ihr die besten Deals der Rabattaktionen aus Übersee findet und bei welchen Games sich Zuschlagen aktuell lohnt.

Der Startschuss für den Konsumrausch ist gefallen. Inzwischen fühlen sich Cyber Monday und Black Friday auch in Europa heimisch und so führen uns Publisher in Versuchung, diese Woche bei dem ein oder anderen Schnäppchen zuzugreifen.

Sony beispielsweise gewährt im Rahmen der Cyber-Monday-Woche auf Amazon bis zu 63 Prozent Nachlass auf Audio-Produkte, also Lautsprecher und Kopfhörer (Sony Cyber Monday Audio). PC-Gamer können ebenfalls sparen, wenn sie gerade auf der suche nach Festplatten, Mäusen oder Tastaturen sind (Zu den Cyber Monday PC-Rabatten). Ganze 40 Prozent sind hier drin. Plattformunabhängig sind auch BenQ-Monitoren (21 Prozent Nachlass) oder bis zu 23 Prozent Rabatt auf Acer Beamer eine Überlegung wert.

Darüber hinaus gibt es einige interessante Tagesangebote, um ältere Titel nachzuholen:

Auf Origin könnt ihr ebenfalls mächtig beim Kauf von EA-Titeln sparen:

33 Prozent Rabatt auf die Battlefield 1 Standard-Edition

40 Prozent Rabatt auf FIFA 17

50 Prozent Rabatt auf die Mass-Effect-Trilogy

Im GOG-com-Black-Friday-Sale sind aktuell unter anderem folgende Spiele günstig zu bekommen:

Auf Gamesplant findet ihr ebenfalls große Titel stark vergünstigt: