Das in Deutschland entwickelte Mobile-Game Gates: Clash of Dimensions möchte der nächste große Wurf in den App-Stores werden. Worum geht es in dem Spiel überhaupt?

Bei Gates: Clash of Dimensions handelt es um ein Arcade-Spiel für Zwischendurch, das auf euer Reaktionsvermögen setzt. Um es möglichst einfach zu erklären: Es gibt Kugeln in drei verschiedenen Farben (Gelb, Grün und Rot). Die gelbe Kugel bedient der Spieler. Mit ihr versucht er grüne Kugel so zu stoßen, dass sie die gegnerischen roten Kugeln berührt und aus dem Spiel befördert. Das zugrunde liegende Prinzip lässt sich ein wenig mit Billard vergleichen.

Zusätzlich zu diesem relativ simplen Spielprinzip gibt es ein Item / Powerup-Mechanismus, wie man ihn von RPGs kennt. Jeder Gegner kann unterschiedlich wertige Items droppen. Diese Items können im Inventar verwaltet und auf insgesamt drei Slots verteilt werden, es können also maximal drei Items gleichzeitig aktiv sein.

Ein Ende gibt es in dem Spiel nicht. Für jede der bisher 11 freischaltbaren Stages gibt es einen eigenen Highscore und einen Algorithmus, der den Schwierigkeitsgrad automatisch nach oben hin anpasst. Hat man einen Schwierigkeitsgrad geschafft, wird automatisch der nächst höhere Schwierigkeitsgrad aktiv. Das perfekte Spiel für Rekordjäger also. Gates: Clash of Dimensions ist jetzt kostenlos auf Google Play erhältlich.