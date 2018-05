Wie auch PS Plus und Xbox Live Games with Gold auf PS4 und Xbox One geht auch Humble Monthly auf dem PC in die nächste Runde. Wer jetzt einsteigt, kann sich mit Destiny 2 einen aktuellen Blockbuster günstig sichern.

Mit dem Beginn des neuen Monats war es auch wieder für ein neues Line-up bei Humble Monthly soweit. So gibt es für Abonnenten des Spieledienstes wie gewohnt wieder mehrere PC-Vollversionen für 12 US-Dollar monatliches Entgelt.

Wer jetzt neu einsteigt, der kann sich indes vorab einen Titel des Juni-Line-ups sichern und direkt loslegen. Bei diesem handelt es sich mit Destiny 2 diesmal um einen echten und vor allen Dingen weiterhin aktuellen Blockbuster aus dem Hause Activision.

Ansonsten gibt es im Mai folgende neun Spiele zu ergattern:

Bereits der April hatte ein opulentes Line-up zu bieten, das Deus Ex: Mankind Divided, Mafia III und Outlast umfasste. Welche Spiele neben Destiny 2 im kommenden Monat Juni verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt.