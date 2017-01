Die Nominierten der diesjährigen DICE Awards wurden bekanntgegeben. Als Favorit gilt der Titel Uncharted 4: A Thief's End, der in zehn Kategorien zur Wahl steht.

Erneut hat die Academy of Interactive Arts and Sciences (AIAS) eine finale Auswahl für die diesjährige Ausgabe der Preisverleihung bekanntgegeben. Die meisten Nominierungen, 10 an der Zahl, hat Uncharted 4: A Thief's End vom Entwicklerstudio Naughty Dog erhalten. Mehrmals in verschiedenen Kategorien vertreten sind auch Titel wie Battlefield 1, Inside, Overwatch, The Last Guardian, Titanfall 2 und Firewatch.

In die Hall of Fame wird Todd Howard, der Director von Fallout und The Elder Scrolls, vom Entwicklerstudio Bethesda aufgenommen. Die Show findet am 23. Februar in Las Vegas statt und wird auch via Livestream übertragen.

Hier findet ihr die Nominierten der wichtigsten Kategorien im Überblick:

Game of the Year

Battlefield 1

Inside

Overwatch

Pokemon Go

Uncharted 4: A Thief's End

Outstanding Achievement in Game Direction

1979 Revolution: Black Friday

Battlefield 1

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End

D.I.C.E. Sprite Award

1979 Revolution: Black Friday

Firewatch

Inside

Superhot

That Dragon, Cancer

Adventure Game of the Year

Firewatch

Inside

King's Quest: The Complete Collection

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End

Action Game of the Year

Battlefield 1

Doom

Gears of War 4

Overwatch

Titanfall 2

Mobile Game of the Year

Clash Royale

Crashlands

Gardenscapes - New Acres

Pokemon Go

Reigns

Eine komplette Übersicht aller Kategorien findet ihr hier auf der offiziellen Webseite.