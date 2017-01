Das alte Jahr 2016 ist vorbei und die Blockbuster wurden in zahreichen Award-Verleihungen ausgezeichnet. Auch 2017 werden die Top-Titel aber natürlich auch wieder gebührend gefeiert.

Für das Spiel des Jahres nominiert: Uncharted 4: A Thief's End

Im Rahmen der jährlich stattfindenden Game Developers Conference machen unter dem namhaften Preisverleihungen die GDC Awards 2017 wieder den Anfang. Die Organisatoren haben die Nominierten in den einzelnen Kategorien nun bekanntgegeben. Für das Spiel des Jahres stehen die üblichen Verdächtigen wie Uncharted 4 oder auch Overwatch zur Wahl. Darüber hinaus schafften es beispielsweise auch DOOM oder Pokémon GO, gleich in mehreren Kategorien nominiert zu werden.

Die Nominierungen im Überblick: