Im Berliner Westhafen wurden am gestrigen Mittwochabend die Sieger des Deutschen Computerspielpreises 2017 gekürt.

Moderiert von Barbara Schöneberger fand gestern die Preisverleihung statt. In insgesamt 14 Kategorien wurden Spiele ausgezeichnet, die nicht nur als Sieger des Deutschen Computerspielpreises 2017 gekürt wurden, sondern auch Preisgelder in Höhe von insgesamt 550.000 Euro eingeheimst haben. Allein 110.000 Eure gehen an den wichtigsten Preisträger des Abends: Das Action-Rollenspiel Portal Knights von Keen Games wurde als Bestes Deutsches Spiel ausgezeichnet.

Die Gewinner im Überblick:

Bestes Deutsches Spiel: Portal Knights

Bestes Nachwuchskonzept: DYO

Bestes Kinderspiel: She Remembered Caterpillars

Bestes Jugendspiel: Code 7 - Episode 0: Allocation

Beste Innovation: VR Coaster Rides and Coastiality App

Beste Inszenierung: Robinson: The Journey

Bestes Serious Game: Debugger 3.16: Hack'n'Run

Bestes Mobiles Spiel: Glitchskier

Bestes Game Design: Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Bestes Internationales Spiel: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Bestes In:ternationales Multiplayer-Spiel: Overwatch

Beste Internationale neue Spielewelt: Uncharted 4: A Thief's End

Publikumspreis: The Witcher 3: Blood & Wine

Sonderpreis der Jury: Computerspielmuseum Berlin