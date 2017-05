Was PS Plus auf der PS4 oder Games with Gold auf der Xbox One sind, ist Humble Monthly auf dem PC. Nun wurde das Line-up für den Dienst im Mai bekanntgegeben.

Die Macher haben nun die konketen Inhalte des Humble Monthly Bundles im Mai bekanntgegeben. Mit dabei sind zahlreiche interessante PC-Titel, darunter auch DiRT Rally oder das mehrfach ausgezeichnete Inside.

Das komplette Line-up des Abo-Dienstes sieht wie folgt aus:

DiRT Rally

Inside

This is the Police

Undertale

Metrico +

The Turing Test

GoNNER – Press Jump To Die Edition

Super Rude Bear Resurrection (Exclusive Debut)

A2Be: a Science Fiction Narrative (Humble Original)

Kevin Eastman’s Underwhere #1 (Exclusive Comic)

Wer sich neu registrieren möchte, kann das für das nächste Bundle ab Juni tun. Diesem wird Stellaris angehören, das als Early Unlock schon direkt jetzt nach Abo-Abschluss erhältlich ist.