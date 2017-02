Es gibt neue Gaming-Musik auf die Ohren! Die Crossover-Cellistin Tina Guo ist ursprünglich aus der Band des bekannten Musikers Hans Zimmer bekannt. Jetzt veröffentlicht sie ein eigenes Album mit Stücken, die aus Videospielen bekannt sind.

Ihr neues Album mit dem Namen "Game On" erscheint auf dem Label Sony Masterworks und beinhaltet Stücke aus verschiedenen Blockbustern. Neben Call of Duty, World of WarCraft oder Halo finden sich ebenfalls Stücke aus Journey, Chrono Trigger oder Metal Gear Solid. Da die Cellistin von Pop bis Klassik nahezu jedes Genre beherrscht, warten die bekannten Melodien dennoch mit viel Abwechslung auf.

Das komplette Album wird ab dem 24. Februar 2017 im Handel erhältlich sein. Vorab finden sich bereits auf dem YouTube-Kanal der Künstlerin drei Musikvideos, in denen ihr bereits vorab einen Eindruck der neuen Scheibe erhalten könnt. Ein Video findet ihr außerdem direkt unter dieser News.