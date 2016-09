Am Wochenende fand in Großbritannien die Messe EGX statt und diese war in diesem Jahr durchaus auf Rekordjagd.

Auf der EGX 2016 erstmals spielbar: Dishonored 2

Wie nach dem Event nun bestätigt wurde, nahmen über 75.000 Interessierte an der Messe teil; soviele Besucher zählte die EGX bis dato noch nie. Weiterhin waren am Showfloor im NEC in Birmingham über 200 Titel in spielbarer Form zu sehen. Dishonored 2 feierte in spielbarer Form gar Weltpremiere auf dem Event, ebenso wie das farbenfrohe Yooka-Laylee.

Zu den Publikumslieblingen haben in diesem Jahr zudem die üblichen Verdächtigen gezählt, sprich Battlefield 1, Call of Duty: Infinite Warfare und Horizon: Zero Dawn. Rupert Loman, CEO des Gamer Network, zeigt sich folglich zufrieden: "EGX 2016 war bislang unsere größte und beste Show."

Gleichzeitig wurde auch der Termin für die zehnte Ausgabe des Events im kommenden Jahr bekanntgegeben: Vom 21. bis 24. September 2017 öffnet die EGX in Birmingham wieder ihre Pforten.