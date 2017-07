Batman, Game of Thrones, Minecraft & Co für kleines Geld

Für Schnäppchenjäger mit einem Faible für die Episodentitel von Telltale Games gibt es nun ein tolles neues Angebot. Das Studio hat zusammen mit Humble Bundle ein kostengünstiges Spielepaket geschnürt.

Das neue Humble Telltale Games Bundle hat es durchaus in sich, erhaltet ihr in diesem für kleines Geld doch zahlreiche Titel aus der erfolgreichen Spieleschmiede. Für einen frei wählbaren Betrag ab einem Dollar bekommt ihr demnach Sam & Max: Season 1, Sam & Max: Season 2, Puzzle Agent 1, Puzzle Agent 2, Bone - Episode 1 & Episode 2, Hector: Badge of Carnage, Telltale Texas Hold'em, Poker Night at the Inventory und The Walking Dead: Season 1.

Wem das nicht genug ist, der muss den durchschnittlichen Betrag von derzeit 8,25 Dollar berappen, um sich The Walking Dead: Michonne, Tales from the Borderlands, The Walking Dead: Season 2, Game of Thrones und einen 50-prozentigen Nachlass auf The Walking Dead: A New Frontier im Humble Store zu sichern.

Die Premium-Stufe des Angebots liegt bei glatten 15 Dollar und bringt euch dann außerdem Batman: The Telltale Series, Minecraft: Story Mode und den Minecraft: Story Mode - Adventure Pass ein. In den kommenden Tagen wird es auf der zweiten Stufe zudem weitere Spiele geben; Telltale hat ja durchaus noch weitere Marken wie Jurassic Park, Tales from Monkey Island, Wallce & Gromit oder The Wolf Among Us in der Hinterhand.