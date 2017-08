Schnäppchenjäger aufgepasst: Das nächste Humble Bundle ist nun verfügbar! Im Fokus stehen dabei mal nicht PC-Spieler, sondern Gamer auf den Plattformen PS4, PS3 und PS Vita. Abzustauben gibt es den ein oder anderen Blockbuster für wenig Geld.

Im Rahmen des Humble 2K PlayStation Bundle könnt ihr euch ab sofort diverse Spiele aus dem Hause von 2K Games für die PS3, die PS4 sowie die PS Vita sichern. Für einen frei wählbaren Betrag ab einem Dollar bekommt ihr demnach Keys für die Vita-Titel XCOM: Enemy Unknown Plus und Civilization Revolution 2 Plus. Auch der PS3-Titel The Bureau: XCOM Declassified samt DLC sowie Evolve für die PS4 sind hier inbegriffen, ebenso wie ein 10-prozentiger Rabatt auf den ersten Monat Humble Monthly.

Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von derzeit 5,94 Dollar zahlt, der bekommt außerdem die PS3-Titel BioShock, Borderlands, Borderlands 2: Ultimate Edition, Spec Ops: The Line, XCOM: Enemy Within und Mafia III: Ultimated Edition. Für die PS4 ist die Trial-Version von Battleborn auf dieser Stufe enthalten.

Zu guter Letzt bekommt ihr zum Fixpreis von 20 US-Dollar dann auch noch XCOM 2 auf der PS4 dazu. Das Angebot gilt für 13 Tage.