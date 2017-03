Wer neuen Stoff in Sachen Taktik-Shooter benötigt, der sollte sich das neue Humble ArmA Bundle einmal zu Gemüte führen.

Wer ohnehin mit dem Gedanken gespielt hat, sich einmal die Taktik-Shooter-Reihe ArmA anzusehen, oder einfach nur auf der Suche nach neuem Spielestoff ist, der bekommt mit dem Humble ArmA Bundle eine kostengünstige neue Möglichkeit. Für einen frei wählbaren Preis ab einem Dollar erhaltet ihr dabei ArmA: Gold Edition, ArmA: Cold War Assault und ArmA: Tactics.

Wer mehr als den durchschnittlichen Betrag von derzeit 12,97 Dollar berappt, der kann sich die Vollversion von ArmA 2 sowie die Erweiterungen Operation Arrowhead, British Armed Forces, Private Military Company und Army of the Czech Republic sichern. Zum Fixpreis von 15 Dollar bekommt ihr außerdem das immer noch aktuelle ArmA 3 sowie ArmA 3 Karts an die Hand.

Die Aktion läuft noch knapp 14 Tage, ihr habt also noch etwas Bedenkzeit.