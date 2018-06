Schnäppchenjäger aufgepasst: Wenn ihr etwas für den deutschen Entwickler Daedlic Entertainment und damit vor allen Dingen auch für das Adventure-Genre übrig habt, dann könnt ihr derzeit wieder ein echtes Schnäppchen abstauben.

Für Schnäppchenjäger unter euch gibt es mal wieder ein neues Angebot bei Humble Bundle. Dort ist nun das Humble Daedalic Bundle 2018 gestartet, das mit etlichen Titeln der deutschen Spieleschmiede für wenig Geld lockt. Das Unternehmen ist vor allen Dingen für Adventures bekannt, es sind aber auch Titel anderer Genres im Bundle enthalten.

Für einen frei wählbaren Preis bekommt ihr auf der ersten Stufe die Vollversionen von Memoria, Caravan, Deponia: The Complete Journey und Anna's Quest an die Hand. Wer bereit ist, den bislang durchschnittlichen Preis von aktuell 7,76 Dollar bzw. 6,64 Euro zu berappen, der bekommt außerdem Silence, Deponia Doomsday und as ausgezeichnete Witch It! spendiert.

Die dritte und letzte Stufe wartet bei 12 Dollar bzw. 10,28 Euro. Wer dieses Geld zu investieren bereit ist, der kann sich auch das Taktikspiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun neben den weiteren Vollversionen The Long Journey Home und Bounty Train sichern. Ihr seid euch noch nicht sicher, ob ihr zuschlagen wollt? Kein Problem: Die Aktion läuft noch über 13 Tage; ihr habt also noch etwas Zeit.