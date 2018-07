To the Core

Studenten aus den Niederlanden haben mit To the Core ein überraschend gutes Action-Spiel entwickelt, das ihr kostenlos spielen könnt.

Eine Gruppe Studenten aus Holland haben ein Spiel entwickelt, das vor allem Gamer mit kleinem Budget freuen dürfte. To the Core ist kostenlos und trotzdem einen Blick wert. Die Entwickler in Ausbildung haben ihr Projekt kürzlich auf Steam veröffentlicht. Die Protagonistin des Action-Titels ist Emily, deren Vater von bösartigen Robotern entführt wurde. Um ihr Ziel zu erreichen, bewegt sie sich durch eine prozedural generierte Welt, Springt über Plattformen und nimmt sich der feindlichen Maschinen an.

Optisch lässt sich To the Core entfernt mit Borderlands vergleichen. Durch die zufällig erstellten Spielabschnitte soll der Wiederspielwert sehr hoch sein. Um das ganze etwas fordernder zu gestalten, ist die Rettung des Vaters ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem ihr euch mit genug Können in Online-Ranglisten platzieren könnt. Wöchentliche Herausforderungen sollen langfristig motivieren.

Da das Studententeam allerdings schon an den nächsten Projekten arbeitet, wird explizit darauf hingewiesen, dass der Support nicht langfristig ausgelegt ist. Allerdings sind bereits ein paar Patches basierend auf Spieler-Feedback veröffentlicht worden. Wenn euch das Projekt interessiert, könnt ihr einen Blick riskieren. Es kostet schließlich nichts.